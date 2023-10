Top oder Flop? Ein GZSZ-Star ist bei "The Voice of Germany"

Konnte sie die Coaches von sich überzeugen? Angela Peltner war seit 2011 immer wieder bei GZSZ zu sehen. Die Schauspielerin schlüpfte in der Serie in die Rolle der Maria, die als Kellnerin im "Mauerwerk" arbeitet und dort so etwas wie die gute Seele des Hauses ist. 2021 musste Angela allerdings eine Pause einlegen – und das aus gutem Grund: Die Berlinerin erwartete ein Kind. Nun erfüllt sich Angela einen weiteren Traum: Sie nimmt an einer Castingshow teil.

Bei The Voice of Germany versucht die Schauspielerin die Coaches von sich zu überzeugen. Mit Nenas (63) Megahit "Leuchtturm" stellt sie sich der schwierigen Herausforderung. Tom Kaulitz und Bill Kaulitz (34) sind von ihrer Performance begeistert und drücken den Buzzer. Zufälligerweise standen die drei bereits gemeinsam auf der Bühne – als die Zwillinge 13 Jahre alt waren. "Ich glaube, wir werden eine tolle Reise haben", freut sich der Partner von Heidi Klum (50) über sein neues Talent im Team.

Die Fans konnte Angela mit ihrer Performance allerdings noch nicht überzeugen. "Zu den Hollywood Twins passt sie gut, singt wie Heidi Klum", schießt ein X-User gegen die Schauspielerin. "Leider ziemlich Talent frei die Lady" und "Wo kommt jetzt die Micky-Maus-Stimme her?" sind die Meinung zweier anderer Zuschauer. Ob Angela sich noch steigern kann?

Instagram /angelapeltner Angela Peltner, GZSZ-Komparsin

Instagram / angelapeltner Angela Peltner mit ihrem Kind

Instagram / angelapeltner Angela Peltner im August 2022

