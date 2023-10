Hugh Jackman geht mit seiner Ex Deborra-Lee Furness essen

Sie sind wieder zusammen unterwegs. Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass Hugh Jackman (55) und seine Partnerin Deborra-Lee Furness (67) sich scheiden lassen – und das nach 27 Jahren gemeinsamer Ehe. Der Schauspieler scheint allerdings noch nicht bereit zu sein, sich wieder ins Datingleben zu stürzen –angeblich trauert er noch der gemeinsamen Zeit mit seiner Liebsten nach. Nun wird das Ex-Paar allerdings wieder zusammen gesichtet.

Page Six berichtet, dass Hugh und Deborra-Lee in dem schicken Lokal in Midtown den 55. Geburtstag des "Wolverine"-Stars fröhlich feierten. "Alle hatten eine sehr glückliche Zeit", gab eine Quelle zu und betonte: "ich denke, es war ein guter Geburtstag." Ein Vertreter von Hugh bestätigte außerdem: "Ja, das ist wahr. Es war ein schöner Abend." Die beiden gemeinsamen Kinder und "ein paar enge Freunde" seien dabei gewesen.

Im September gab das Paar seine Scheidung bekannt. "Wir waren gesegnet, fast drei Jahrzehnte als Mann und Frau in einer wundervollen, liebevollen Ehe zu verbringen", erklärten Hugh und Deborra-Lee gegenüber People. "Wir haben uns entschlossen, uns zu trennen, um uns individuell weiterzuentwickeln."

