Verletzt Mimis "Temptation Island"-Verhalten ihren Yannick?

Michelle Gwozdz (29) hält sich bei Temptation Island V.I.P. nicht zurück. Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin und ihr Partner Yannick Syperek stellen sich dem ultimativen Treuetest. Bisher ist die Blondine bei jeder Party in der Frauenvilla am Start und für jeden Spaß zu haben. Bei ihrem Liebsten sieht das jedoch komplett anders aus: Der einstige Bachelor in Paradise-Teilnehmer zieht sich eher zurück. Doch wie findet Yannick Mimis Verhalten bisher, wo er die Folgen jetzt selbst im TV gucken kann?

"Bisher verletzt mich nichts an Mimis Verhalten", stellt der 29-Jährige gegenüber Promiflash klar. Er finde es gut, dass sie ihren Spaß habe, denn schließlich wisse er auch, dass sie einen anderen Partystil als er selbst hat. "So kenne ich sie auch aus privatem Umfeld, das ist nichts, was mich verletzt", verrät der Kölner. Ob Yannick auch bis zum Ende der Show so denkt, wird sich noch zeigen.

Vor allem mit einem Verführer Phillip ist Mimi in vielen Szenen zu sehen. Dass der Saarbrücker es aber auf sie abgesehen hat, ist der Beauty erst im Nachhinein klar geworden. "Tatsächlich habe ich Philips 'Flirten' anfangs nie so wahrgenommen, weil wir uns alle so gut verstanden haben", gibt sie im Promiflash-Interview zu. Doch nach der Ausstrahlung denkt sie etwas anders darüber: "Aber jetzt wird mir so einiges klarer."



Instagram / yanns.sy Yannick Syperek im August 2023



RTL / René Lohse Yannick Syperek und Mimi Gwozdz, "Temptation Island"-Kandidaten



Instagram / mimi.gwo Mimi Gwozdz, Influencerin



