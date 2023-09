Warum gehen Yannick und Mimi zu "Temptation Island V.I.P."?

Mimi Gwozdz (29) und Yannick Syperek haben ihre Gründe. Bald ist es wieder so weit: Vier Promipaare werden in der Sendung Temptation Island V.I.P. ihre Beziehung auf die Probe stellen. Neben den beiden ehemaligen Bachelor in Paradise-Kandidaten werden auch Kader Loth (50) und ihr Ismet Atli, Jana-Maria Herz (31) und Umut Tekin (26) sowie Denise Hersing (27) und Lorik Bunjaku (27) ihre Treue testen. Doch aus welchem Grund nehmen sie teil? Mimi will durch "Temptation Island" Yannicks Vertrauen zu ihr stärken.

Wie aus der offiziellen Pressemitteilung des Senders RTL hervorgeht, hapert es bei den zweien an der Kommunikation. So soll der einstige Die Bachelorette-Kandidat oft negative Gedanken hegen, wenn sich die Beauty nicht melde. Mit der Teilnahme an der Show wolle die Polin ihrem Liebsten daher beweisen, dass er ihr mehr vertrauen könne und nicht mehr länger ihre Beziehung hinterfragen müsse. Zudem denke er bereits an Kinder – die Blondine sei dazu aber nicht bereit und wolle noch ihre Freiheiten genießen.

Ob die beiden das Liebes-Experiment durchstehen, bleibt abzuwarten. Doch bereits zuvor haben sie ihre No-Gos ausgesprochen: Sowohl Mimi als auch Yannick wollen nicht, dass sich der jeweils andere einer Person emotional öffnet. Auch die Suche nach intimem Körperkontakt mit einem Single sei tabu.

Instagram / https://www.instagram.com/mimi.gwo/?next=%2F Michelle Gwozdz, Kandidatin bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / yanns.sy Yannick Syperek im August 2023

RTL Mimi Gwozdz mit Yannick Syperek bei "Bachelor in Paradise"

