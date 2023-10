Kanye West pinkelte vor erstem Kuss mit Julia Fox vor Klub!

Sind das vielleicht zu viele Infos? Kanye West (46) und Julia Fox (33) haben sich Anfang 2022 für gerade einmal zwei Monate gedatet. Und bereits zu Zeiten ihrer Romanze schien der Rapper mit skurrilem Verhalten und Aussagen für Aufmerksamkeit und Verwirrung zu sorgen. Eben das beweist sein Ex-Flirt nun und plaudert aus dem Nähkästchen. Julia enthüllt Details zu ihrem ersten Date mit Kanye.

In ihrem Buch "Down the Drain" gibt die 33-Jährige preis, wie ihre Romanze ihren Anfang genommen hat. Die Schauspielerin sorgt darin mit einer Aussage für einige Fragezeichen. Als sich das Paar während ihres ersten Treffens vor einem Klub unterhielt, soll der Musiker wohl die Gunst der Stunde genutzt haben, um ein menschliches Bedürfnis zu stillen. "[Kanye] fängt an, an die Wand zu pinkeln und ich springe schnell vor ihn", erinnert sie sich an den merkwürdigen Moment und fügt hinzu: "[Dann] legt er seine Arme um mich, zieht mich an sich und küsst mich leidenschaftlich."

Doch bleibt das nicht der einzige erinnerungswürdige Moment ihres ersten Treffens. Wie Julia weiter berichtet, habe Kanye bereits am nächsten Tag Nägel mit Köpfen machen wollen. "Möchtest du meine Freundin sein? [...] Was würdest du davon halten, unsere Beziehung öffentlich zu machen?", soll der 46-Jährigen die "Camgirl"-Darstellerin "ganz unverblümt" gefragt haben.

Getty Images Julia Fox, Schauspielerin

Getty Images Kanye West, US-Rapper

Getty Images Julia Fox und Kanye West, 2022

