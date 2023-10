Wollte Kanye West Liebes-Outing beim ersten Date mit Julia?

Julia Fox (33) plaudert aus dem Nähkästchen! 2022 datete das US-amerikanische Model den Rapper Kanye West (46), nachdem dieser sich von seiner langjährigen Ehefrau Kim Kardashian (42) getrennt hatte. Schon während der gemeinsamen Zeit sorgten die beiden immer wieder mit skurrilen Auftritten für Schlagzeilen. Doch im Moment packt die Schauspielerin über die Romanze aus. Jetzt behauptet Julia, dass Kanye Beziehung direkt einen Tag nach dem ersten Treffen publik machen wollte!

In ihrem Buch "Down The Drain" erinnert sich Julia jetzt an die erste Begegnung mit Kanye zurück. Sie habe den "Donda"-Interpreten auf einer Silvesterparty getroffen und daraufhin eine Einladung auf sein Zimmer per SMS bekommen. Schon am nächsten Tag habe er sie "ganz unverblümt" gefragt: "Möchtest du meine Freundin sein? [...] Was würdest du davon halten, unsere Beziehung öffentlich zu machen?"

Julia sei von dieser Blitz-Romanze aber anfangs so gar nicht begeistert gewesen! Das Model habe versucht, Kanye die Idee auszutreiben. Für die Beauty habe es sich "viel zu schnell angefühlt, einen so großen Schritt zu wagen". Der Musiker habe sie daraufhin beruhigt.

Getty Images Julia Fox, Model

Getty Images Julia Fox und Kanye West, Januar 2022

Getty Images US-Rapper Kanye West während eines Events

