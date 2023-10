Nach Dschungel-Flirt: Wie steht Filip Pavlovic zu Tara?

Was denkt er heute über sie? Eigentlich hatte es im Dschungelcamp ganz romantisch zwischen Tara Tabitha (30) und Filip Pavlovic (29) begonnen. Die beiden Realitystars verstanden sich anfangs blendend, doch dann kam es schon nach wenigen Tagen zu Konflikten. Nach der Ausstrahlung eskalierte der Streit dann komplett: Die Influencerin behauptete, schon vor der Show etwas mit dem Muskelmann gehabt zu haben, er dementierte das aber. Promiflash hakte nach: Wie steht Filip heute zu Tara?

"Tara und ich sind zwei erwachsene Menschen. Ich habe ihr die Hand gegeben und es gibt keinen Grund, sich zu ignorieren oder sich nicht die Hand zu geben", erklärt der ehemalige Dschungelkönig im Promiflash-Interview. Mittlerweile sei der Beef ja auch schon knapp zwei Jahre her – gesehen haben sie sich danach trotzdem nicht mehr. "Heute ist das erste Mal. Da bin ich natürlich ein Mann. Da gehe ich auf sie zu und sag: 'Hey, was geht?' Und wenn sie mir nicht die Hand gibt, dann ist das auch in Ordnung", erzählt der Hottie. Böses Blut herrsche aber nicht: "Es ist alles gut zwischen uns."

Vor rund einem Jahr sah das noch anders aus. Damals machte Tara nämlich gegenüber Promiflash deutlich, dass sie nach wie vor nicht gut auf ihren Ex-Flirt zu sprechen ist. "Diese Person würde ich ignorieren und ihr aus dem Weg gehen", sagte sie damals auf einem Event im Rahmen der Berlin Fashion Week.

RTL / Stefan Menne Tara Tabitha und Filip Pavlovic im Dschungelcamp

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic im Juli 2022

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Influencerin

