Nach Trennung von Diogo Sangre: Wie steht Julia zu ihrem Ex?

Herrscht zwischen den beiden dicke Luft? Diogo Sangre (29) und Julia Bee waren lange ein Paar. In der TV-Show The Real Life - #nofilter zeigten sich der Realitystar und seine Liebste immer wieder sehr glücklich und verliebt. Doch ihre Liebe sollte nicht für immer halten. Das Paar trennte sich – und Julia schoss nicht nur einmal gegen ihren Ex. Inzwischen ist es ruhig um die beiden geworden. Haben Julia und Diogo ihr Kriegsbeil vergraben?

In einer Instagram-Fragerunde wird Julia gefragt, ob sie mit ihrem Ex Frieden geschlossen hat. "Ja!", ist ihre eindeutige Antwort. Darüber sei sie auch sehr froh. "Es ist doch viel schöner, in Frieden zu leben und liebevoll miteinander umzugehen, statt stets an unschönen Zeiten festzuhalten. Schließlich hatten wir mehr schöne als schlechte gemeinsame Tage", fügte Julia erklärend hinzu.

Vor einigen Monaten sah das allerdings noch ganz anders aus. "Mich erst in die Öffentlichkeit drängen, dann bloßstellen", wetterte die Beauty damals im Netz und fügte hinzu: "Männer mit kleinem Ego müssen halt irgendwie Aufmerksamkeit bekommen!"

Anzeige

Instagram / bejuliabee Julia Bee, Influencerin

Anzeige

Instagram / bejuliabee Julia Bee, Ex-Freundin von Diogo Sangre

Anzeige

Instagram / bejuliabee Julia Bee, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de