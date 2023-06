Liebes-Aus mit Julia: TV-Star Diogo Sangre ist wieder Single

Damit ist es endlich offiziell. Nachdem sich Diogo Sangre (28) und die Influencerin Vanessa Mariposa (30) voneinander getrennt hatten, kam der ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmer mit seiner Julia zusammen. Vor allem in der Realityshow The Real Life und im Netz zeigten sich die beiden immer total happy zusammen. Doch nachdem der Portugiese und die Brünette jeweils alle Pärchen-Pics gelöscht hatten, kamen erstmals die Gerüchte auf, dass sie sich getrennt haben. Jetzt bestätigt Diogo Promiflash, dass er und Julia nicht mehr länger zusammen sind.

Auf der Premiere der neuen Realityshow "B:Real" verrät der Tätowierer Promiflash, warum er und die Beauty nicht mehr länger ein Paar sind. "Zwischen mir und Julia ist nichts Besonderes passiert, einfach Kleinigkeiten. Paar Themen aus meinem Leben, aus meinem Geschäftlichen auch, die ihr nicht so gepasst haben", erklärt der Hottie. Zudem habe er sich sehr eingeschränkt gefühlt in der Beziehung. "Ich hatte nicht mehr so die Freiheit und dann den Stress dazu, was teilweise eigentlich unnötig war. Und ich habe gemerkt, dass ich das nicht gebrauchen kann, dass ich frei sein muss, niemanden eine Rechenschaft schuldig sein muss."

Doch ist Diogo dadurch überhaupt offen für was Neues? "Ich will erstmal meine Ruhe haben", stellt der ehemalige Are You The One?-Kandidat klar. Für die Zukunft wisse er aber nun, dass er in Sachen Liebe alles anders angehen würde: "Ich bin schon bereit jemanden kennenzulernen, aber ich würde mir viel, viel mehr Zeit lassen, wie bei den vorigen zwei Beziehungen."

