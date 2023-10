Comedian Pete Davidson wohnt nach Entzugskur "in Wäldern"

Pete Davidson (29) will es jetzt wohl ruhiger angehen. Der Komiker hat in den vergangenen Monaten wohl eine Menge durchgemacht: Nach seiner neunmonatigen Beziehung mit Kim Kardashian (42) kam er mit Chase Sui Wonders (27) zusammen – doch auch das ging in die Brüche. Zusätzlich begab er sich wegen seiner Drogenprobleme in eine Rehaklinik, aus der er mittlerweile wieder zurück ist. Bei dem US-Amerikaner ist nach alldem wohl weiterhin erst einmal Ruhe angesagt: Pete ist in die Natur gezogen.

Wie ein Insider gegenüber The Sun nun berichtet, soll der Comedian die Großstadt aktuell meiden. Ihn soll es eher in eine ruhigere Ecke gezogen haben: Laut der Quelle lebe er "in den Wäldern", um dem turbulenten Leben in New York den Rücken zuzukehren. Ob es allerdings daran liegen könnte, in der Stadt wieder in den Genuss von Drogen zu kommen, ist bislang noch unklar.

Auch wenn Pete in der Natur nach etwas Ruhe suchen soll, scheint sein Liebesleben momentan etwas komplizierter zu sein: Der "Saturday Night Live"-Star wurde gemeinsam mit der Schauspielerin Madelyn Cline (25) gesichtet. Allerdings soll die Beauty an nichts Festem interessiert sein. "Madelyn sieht ihre derzeitige Beziehung mit Pete nur als eine gute Zeit an und es wird nicht ihre letzte Beziehung sein. Sie denkt, dass er saukomisch und spaßig ist und sie will nur mit ihm abhängen", verriet eine Quelle Daily Mail.

Anzeige

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Anzeige

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Anzeige

Getty Images Madelyn Cline bei der Premiere von "Outer Banks" Staffel 3

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de