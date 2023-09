Siebenmal: Pete Davidson bestätigt Reha-Klinik-Aufenthalt

Pete Davidson (29) spricht offen über seine Probleme. Das Leben des Komikers hatte in den vergangenen Monaten für die ein oder anderen Schlagzeilen gesorgt: Anfang März war der TV-Star gemeinsam mit Chase Sui Wonders (27) bei einem Autounfall in ein Haus gecrasht. Vor wenigen Wochen plauderte ein Insider aus, dass der Comedian sich in eine Reha-Klinik begeben haben soll. Jetzt bestätigt Pete seinen Aufenthalt und spricht auch offen über seine Drogen-Probleme!

Gemeinsam mit John Mulaney (41) und Jon Stewart (60) hielt der 29-Jährige am Sonntag eine Comedy-Show in Atlantic City ab. Dabei plauderte er auch über seinen jüngsten Aufenthalt in einer Klinik. "Ich bin frisch aus der Reha, Leute. Ich habe dieses Post-Reha-Strahlen", erzählte er dem Publikum laut Just Jared freudestrahlend. Für den Saturday Night Live-Star ist es nicht das erste Mal, dass er sich in eine Klinik begeben hat. Wie Pete verriet, war es bereits sein siebter Aufenthalt.

Des Weiteren erzählte der Ex von Kim Kardashian (42), dass er rund vier Jahre lang täglich Ketamin eingenommen habe. Doch damit sei laut dem Komiker nun Schluss, da schon bald sein 30. Geburtstag anstehe. Die 30er seien für Pete ein Lebensabschnitt, in dem es "nicht mehr süß" ist, Drogen zu konsumieren.

Getty Images Pete Davidson, Mai 2023

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Getty Images Pete Davidson im Dezember 2022

