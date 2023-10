So entspannt startet Sarah Engels in ihren 31. Geburtstag!

Sarah Engels (31) geht den Tag entspannt an. Die Musikerin ist seit ihrer Teilnahme bei DSDS eines der bekanntesten Gesichter Deutschlands. Während es karrieretechnisch rund für sie läuft, hat sie auch privat ihr Glück gefunden. Sie ist zweifache Mutter und seit 2021 mit ihrem Julian (30) verheiratet. Auf Social Media lässt sie gerne mal ihre Follower an ihrem Leben teilhaben – wie auch jetzt wieder: Sarah gibt Einblicke in ihren 31. Geburtstag.

"Julian hat wie jedes Jahr den Tag heute geplant und vorbereitet", verrät die Sängerin zunächst in ihrer Instagram-Story. Wie sie daraufhin weiter berichtet, sei sie ihren Ehrentag in diesem Jahr ganz langsam angegangen: "Wir hatten schon einen sehr, sehr schönen Morgen. [...] Ich wurde sehr liebevoll geweckt." Zwar habe sie bisher keinen blassen Schimmer, was genau sie erwarte, dennoch sei die Zweifach-Mama unabhängig davon voller Vorfreude. "Das schönste Geschenk für mich ist meine Familie und dass wir diesen Tag zusammen verbringen dürfen", schwärmt Sarah.

Dass die "Zoom"-Interpretin seit Längerem im absoluten Liebesglück schwelgt, ist kein Geheimnis. Vor wenigen Wochen verriet sie, was die Beziehung zu ihrem Julian so besonders macht. "Wir sind in vielen Dingen gleich, haben die gleichen Interessen und in den Eigenschaften, in denen wir unterschiedlich sind, ergänzen wir uns umso mehr", fasste sie auf Instagram zusammen.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihren beiden Kindern

ActionPress Sarah Engels, Sängerin

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels im Urlaub

