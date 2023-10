Vor Tod: Ehemann gab Suzanne Somers (†76) rührendes Geschenk

Am Sonntagabend machte eine traurige Nachricht aus den USA die Runde: Die Schauspielerin Suzanne Somers (77) ist nach ihrem jahrelangen Kampf gegen den Krebs im Alter von 76 Jahren verstorben. Die "Eine starke Familie"-Darstellerin hinterlässt neben ihrem Sohn Bruce auch ihren geliebten Ehemann Alan Hamel (87). Der Kanadier bekundete seiner Frau bis zum Schluss seine tiefe Zuneigung: Alan machte Suzanne kurz vor ihrem Tod noch ein herzergreifendes Geschenk!

Ein Insider berichtet jetzt gegenüber PageSix, dass Alan seiner großen Liebe Suzanne schon vor ihrem Geburtstag am 16. Oktober ein rührendes Geschenk überreichte. "Es war ein handgeschriebenes Liebesgedicht, eingewickelt in ihre rosafarbenen Lieblingspfingstrosen", beschreibt der Informant das Präsent. Über den Inhalt des Reims ist allerdings nichts bekannt.

Die Liebesgeschichte von Suzanne und Alan hatte schon vor über 50 Jahren begonnen. Die beiden hatten sich in den 60er-Jahren kennengelernt und dateten sich rund zehn Jahre – bis dann 1977 die Hochzeit folgte. In diesem Jahr war das Paar also schon 46 Jahre lang verheiratet.

Getty Images Suzanne Somers, Schauspielerin

Instagram / suzannesomers Alan Hamel und Suzanne Somers im Juli 2023

Getty Images Suzanne Somers im April 2018

