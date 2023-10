Jahrelanger Kampf gegen Krebs: Suzanne Somers ist gestorben

Traurige Nachtrichten aus Hollywood. Suzanne Somers (76) hatte ihren großen Durchbruch in den Neunzigern durch ihre Rolle in der US-amerikanischen Sitcom "Eine starke Familie". Im Jahr 2001 erlitt die Schauspielerin dann einen schweren Schicksalsschlag: Sie erkrankte an Brustkrebs. Zwar konnte sie die Krankheit damals besiegen, doch im August dieses Jahres gab es erneut die Schockdiagnose: Der Krebs war zurück. Nun hat Suzanne den Kampf gegen die Krankheit verloren.

Der langjährige Pressesprecher des Stars, R. Couri Hay, teilte ihren Tod mit. "Suzanne Somers ist in den frühen Morgenstunden des 15. Oktober friedlich zu Hause verstorben. Sie überlebte eine aggressive Form von Brustkrebs seit über 23 Jahren", heißt es in der Erklärung. Ein Freund des "Three's Company"-Stars teilte Page Six mit, dass er an der Seite seines Mannes Alan Hamel verstorben ist. "Sie starb in ihrem neuen 'grünen Haus' in Palm Springs, im Schlaf mit ihrem liebenden Ehemann an ihrer Seite", hieß es.

Suzanne starb nur einen Tag vor ihrem 77. Geburtstag. Eigentlich wollte die Familie an diesem Tag zusammen kommen. "Stattdessen werden sie ihr außergewöhnliches Leben feiern und sich bei ihren Millionen von Fans und Anhängern bedanken, die sie sehr geliebt haben. Ein privates Familienbegräbnis wird diese Woche stattfinden, eine Gedenkfeier folgt im nächsten Monat", schloss der Pressesprecher.

