"Eine starke Familie"-Star Suzanne Somers hat wieder Krebs

Suzanne Somers (76) bricht ihr Schweigen. Die Schauspielerin wurde in den Neunzigern durch ihre Rolle in der US-amerikanischen Sitcom "Eine starke Familie" an der Seite von Patrick Duffy (74) berühmt. 2001 ging die Autorin dann mit einem schweren Schicksalsschlag an die Öffentlichkeit: Sie gab bekannt, dass Brustkrebs bei ihr festgestellt wurde. Nun muss die TV-Persönlichkeit erneut den Kampf aufnehmen: Bei Suzanne wurde zum wiederholten Male Krebs diagnostiziert.

In einem emotionalen Instagram-Post enthüllt Suzanne, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde – zum zweiten Mal in ihrem Leben. "Wie ihr wisst, hatte ich vor zwei Jahrzehnten Brustkrebs, und ab und zu taucht er wieder auf", erklärt die Schauspielerin und fügt hinzu: "Ich weiß, wie ich meine Kampfausrüstung anziehe, ich bin eine Kämpferin." Besonders dankbar sei die 76-Jährige für ihren langjährigen Ehemann Alan Hamel. Seit der erneuten Erkrankung seien sich die Eheleute näher als je zuvor.

In einem Interview mit Entertainment Weekly sprach Suzanne vor wenigen Tagen erstmals über die Diagnose. "Wie jeder Krebspatient hat man ein flaues Gefühl im Magen, wenn man die gefürchtete Nachricht 'Er ist wieder da' erhält", machte sie deutlich. Inzwischen sei die Erkrankung allerdings ein "vertrautes Schlachtfeld" für die TV-Bekanntheit.

Suzanne Somers bei der Verleihung ihres Sterns auf dem Walk of Fame, Januar 2003

Alan Hamel und Suzanne Somers im Juli 2023

Suzanne Somers, US-amerikanische Schauspielerin

