"Heilung": Jada und Will Smith leben auch räumlich getrennt

Ob Will Smith (55) und seine Frau Jada Pinkett-Smith (52) ihre Ehe retten können? Nur wenige Tage ist es her, dass die Schauspielerin die überraschende Nachricht bekannt gegeben hatte: Sie und ihr Mann sind bereits seit sieben Jahren getrennt. Doch sie hatte auch betont, dass beide noch viel Liebe füreinander empfinden und weiter an sich arbeiten. Um wieder neu zusammenzufinden, haben Jada und Will sich auch für eine räumliche Trennung entschieden.

Zu Gast in der "Today Show" erklärt Jada ausführlich, wie sie und Will aktuell versuchen, ihre Ehe zu retten. Dabei hakt Moderatorin Hoda Kotb noch einmal genau nach und fragt, ob die beiden weiterhin getrennt leben. "Wir leben getrennt", bestätigt die 52-Jährige. Nach wie vor arbeiten die beiden hart an ihrem Verhältnis, führt sie weiter aus. Sie wollen ihre Beziehung wieder "zu einer Ehe machen". "Die Ehe zwischen Mann und Frau ist für mich ein Heilungsprozess", erklärt Jada.

Nach den plötzlichen Trennungs-News meldete sich auch Will schon zu Wort. Gegenüber der New York Times gab er ein schriftliches Statement ab. "Wenn man mehr als die Hälfte seines Lebens mit jemandem zusammen ist, stellt sich eine Art emotionale Blindheit ein und man verliert nur allzu leicht die Sensibilität für ihre verborgenen Nuancen und subtilen Schönheiten", hieß es darin.

Getty Images Jada Pinkett-Smith, 2022

Getty Images Jada Pinkett-Smith und Will Smith bei den Oscars im März 2022

Getty Images Will Smith bei der Premiere von "Emancipation"

