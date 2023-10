"Keine Chance mehr": Eric Sindermann schießt gegen Mike Cees

Jetzt mischt sich auch Eric Sindermann (35) ein! Der einstige Ex on the Beach-Kandidat kennt sowohl Mike Cees als auch Arielle Rippegather (33) persönlich. Letztere erzählte ihm bei B:REAL – Echte Promis, echtes Leben, dass sie eine Romanze mit dem ehemaligen Sommerhaus der Stars-Teilnehmer hatte – obwohl dieser eigentlich eine On-off-Beziehung mit Michelle Monballijn führt. Schließlich hat Mike Arielle den Laufpass gegeben. Eric stellt sich nun auf ihre Seite und macht ihrem Ex-Flirt eine Ansage!

In seiner Instagram-Story erklärt der 35-Jährige, dass er viele Nachrichten bezüglich Mike erhalte. Ihm werde vorgeworfen, den einstigen Temptation Island-Kandidaten nur für Ruhm ausgenutzt zu haben. "Doch durch dich habe ich nur verloren, nicht gewonnen. Was bringt es mir, mit der am meisten gehassten Person Deutschlands abzuhängen?", fragte sich Eric. Er habe Zeit mit Mike verbracht, weil er Mitgefühl mit ihm hatte. "Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient, aber du hast jedenfalls keine weiteren Chancen mehr verdient", stellt er daraufhin klar.

Eric habe mit der Zeit auch festgestellt, dass Mikes Geschichten über seine angeblich gute finanzielle Lage nicht stimmen können. "Diese Person hat einfach wirklich einen Dachschaden. Ich sage es wirklich nicht oft, aber diese Person müsste sich einweisen lassen", betont der Berliner. Er hat sogar eine Umfrage gestartet, ob sein einstiger Kumpel aus dem TV verbannt werden sollte.

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und Arielle Rippegather

Anzeige

ActionPress Michelle Monballijn und Mike Cees, TV-Persönlichkeiten

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de