Nur fake: Mike Cees' Kussbilder auf Mallorca waren gestellt!

Was ist da nur los? Mike Cees und Michelle Monballijns Liebesleben ist in aller Munde. Eigentlich hatten sie sich nach dem Sommerhaus-Hate als Einheit gezeigt. Trotz vieler Kritiker arbeiteten sie an ihrer Ehe – das sogar in einer Paartherapie. Doch dann der Schock: Der einstige Temptation Island-Verführer zeigte sich innig mit einer anderen Dame auf Mallorca, woraufhin Michelle auszog. Jetzt erklärt Mike: Das Ganze war alles nur gestellt!

Promiflash liegt ein Ausschnitt der neuen B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Folge vor, die heute Abend ausgestrahlt wird. Michelle stellt ihren Noch-Ehemann zur Rede: "Wie, du hast provoziert? Kann man nicht anders provozieren?" Daraufhin gibt Mike tatsächlich zu: Er wollte, dass solche Schnappschüsse entstehen und diese an die Öffentlichkeit gelangen! "Jeder, der sich in dem Business auskennt, weiß, wie das geschnürt wird, das Paket – es wurde ja auch platziert", erklärt er fast glücklich.

Grund für seinen Plan sollen wohl Michelles Kontakte im Netz sein. Angeblich schreibt sie mit Männern, weswegen Mike sich das Spektakel ausgedacht hatte. Wie das Gespräch ausgeht, wird in der Reality-Doku-Soap zu sehen sein. Was haltet ihr von der Aktion? Stimmt unten ab!

Alle Infos zu "B:REAL – Echte Promis, echtes Leben" auf RTLZWEI.

ActionPress Michelle Monballijn und Mike Cees, TV-Persönlichkeiten

RTLZWEI Mike Cees, Ex-Kandidat von "Kampf der Realitystars"

ActionPress Mike Cees und Michelle Monballijn

