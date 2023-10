Ohne die Kids! Prinzessin Kate genießt Solo-Zeit beim Rugby

Prinzessin Kate (41) zeigt ihre Unterstützung! Die Beauty ist eine echte Sportskanone und stellt das auch immer wieder unter Beweis. Ob Rollstuhl-Rugby, Sprints oder Cricket – die Frau von Prinz William (41) ist sich nicht zu fein, ihr Können zu zeigen. Aktuell überlässt sie das Schwitzen aber anderen: Die dreifache Mutter ist zu Besuch bei der Rugby-Weltmeisterschaft in Frankreich und jubelt dem englischen Team von der Tribüne aus zu!

Am Sonntag spielte die englische Nationalmannschaft in Marseille gegen Fidschi. Kate ließ es sich nicht nehmen, sich das Spiel aus nächster Nähe anzusehen – und zwar alleine! Weder William noch ihre Kinder waren an der Seite der 41-Jährigen. Stattdessen unterhielt sie sich angeregt mit Rob Bryers, dem Präsidenten des englischen Rugby-Verbandes. Das schien der Brünette sehr zu gefallen: Kate lachte und strahlte über beide Ohren!

Nicht nur Kate ist ein großer Rugby-Fan. Auch ihr Mann William begeistert sich für den Sport und war bereits zu Gast bei der WM gewesen. Zusammen mit Sohnemann Prinz George (10) hatte er sich das Spiel der walisischen Nationalmannschaft gegen Frankreich angeschaut.

Prinzessin Kate bei der Rugby-Weltmeisterschaft 2023

Prinzessin Kate bei der Rugby-Weltmeisterschaft in Frankreich

Prinz George und Prinz William im Oktober 2023

