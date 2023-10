Prinzessin Charlotte tritt in die Fußstapfen von Mama Kate!

Wie die Mutter, so die Tochter! Prinzessin Kate (41) und ihr Ehemann Prinz William (41) verspüren große Liebe zu den verschiedensten Sportarten. Sei es Klettern, Segeln oder eine Ballsportart – das royale Paar weiß um die Vorteile für die körperliche und mentale Gesundheit. Prinzessin Charlotte nimmt sich das wohl zum Vorbild und hat sich ein neues Hobby ausgesucht: Die Achtjährige möchte jetzt Netzball spielen lernen!

Der britische Thronfolger und seine Gattin probierten sich vergangenen Donnerstag bei einer Veranstaltung im Sportzentrum im Netzball spielen. Für die Dreifachmama war das nicht das erste Mal. Kate spielte diesen Mannschaftssport früher ebenfalls und "habe ihrer Tochter beigebracht, wie man beim Netzball schießt", erzählt Profispielerin Ama Agbeze im People-Interview. "Netball", wie es im Britischen heißt, soll Charlotte schon im vergangenen Jahr gefallen haben. Damals besuchte sie, mit ihren Eltern, die Commonwealth Games.

Zum Sport gehört neben dem Erfolg auch das Verlieren – dem ist sich auch der Prinz von Wales bewusst. Beim Sport gehe es "um die Kameradschaft, den Aufbau von Beziehungen, darum, zu lernen, wie man verliert", erklärte William im "The Good, The Bad & The Rugby"-Podcast. Aus diesem Grund sei es für das Ehepaar wichtig, ihrem Nachwuchs auch das beizubringen.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William beim Netzball

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William und Prinzessin Charlotte im August 2022

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Charlotte im August 2023

