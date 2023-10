Snow wächst ohne Papa auf: Yeliz Koc kann "damit umgehen"

Yeliz Koc (29) gibt private Einblicke! Noch bevor ihre Tochter Snow (2) das Licht der Welt erblickt hatte, trennte sich Yeliz von ihrem Vater Jimi Blue Ochsenknecht (31). Inzwischen herrscht zwischen dem einstigen Paar Funkstille – auch von seinem Nachwuchs will der einstige "Die wilden Kerle"-Star nichts mehr wissen. So wuppen die Der Bachelor-Kandidatin und ihr Töchterchen den Alltag ohne einen Mann im Haus. Doch wie geht es Yeliz eigentlich als alleinerziehende Mama?

Das wollte jetzt ein Follower auf Instagram wissen – die 29-Jährige steht Rede und Antwort. "Ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, an dem ich damit umgehen kann", gesteht Yeliz und fügt dem hinzu: "Wer nicht will, hat selber Schuld. Snow und ich verpassen nichts!"

In den kommenden Wochen muss sich die Make Love, Fake Love-Bekanntheit aber erst einmal von ihrem Töchterchen verabschieden – Yeliz zieht nämlich in den Promi Big Brother-Container! In dieser Zeit wird ihre Mama auf die kleine Snow aufpassen. "Sie wird mir fehlen – keine Frage, aber sie ist bei meiner Mutter in den besten Händen und wird ganz viel Spaß mit Oma haben", verriet Yeliz exklusiv im Promiflash-Interview.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Snow Elanie und Yeliz Koc

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de