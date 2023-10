So sehr freut sich Peter Andre über seinen fünften Nachwuchs

Peter Andre (50) kann es wohl kaum noch erwarten! Der Sänger ist bereits Vater von vier Kindern. Mit seiner Ex-Partnerin Katie Price (45) teilt er Sohnemann Junior Savva Andre (18) sowie Töchterchen Princess Andre. Mit seiner Ehefrau Emily MacDonagh hat der Brite ebenfalls zwei Mal Nachwuchs zur Welt gebracht. Vor wenigen Tagen folgte jedoch die Überraschung: Das Paar erwartet nun ein weiteres Kind. Nun meldet sich Peter erstmals nach der Bekanntgabe zu Wort!

"Wir sind beide so voller Vorfreude, genau wie die Kinder", äußert sich der Musiker gegenüber OK!. Dabei bedankt sich Peter zudem für all die Glückwünsche, die ihm nach der Verkündung der freudigen Neuigkeiten entgegengebracht worden seien und er verspricht, dass er seine Fans auf dem Laufenden halten werde. "Als Familie sind wir unglaublich glücklich", fügt der werdende Fünffach-Papa stolz hinzu.

"Wir freuen uns sehr, diese Nachricht mit euch allen zu teilen. Ein neues Mitglied unserer Familie im Jahr 2024", verkündete der 50-Jährige erst vor wenigen Tagen auf Instagram und teilte noch dazu einen Schnappschuss, auf dem Emily eine Reihe an Ultraschallbildern in die Kamera hält.

Anzeige

Getty Images Emily MacDonagh und Peter Andre, 2019

Anzeige

Instagram / peterandre Peter Andre mit seiner Familie im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/peterandre Peter Andre, TV-Persönlichkeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de