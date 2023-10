Suzanne Somers (†76) genoss ihr Leben trotz Krebserkrankung!

Suzanne Somers (✝76) dachte niemals ans Aufgeben! Die US-Schauspielerin hatte während ihrer Karriere in zahlreichen Serien und Filmen mitgewirkt. Große Bekanntheit hatte die Blondine schließlich 1998 mit der US-amerikanischen Sitcom "Eine starke Familie" erlangt. Abseits der Kamera kämpfte der TV-Star seit 2000 mit schweren gesundheitlichen Problemen – damals war bei ihr Brustkrebs diagnostiziert worden. Doch Suzanne blieb trotz der Krankheit bis zu ihrem Tod stets positiv.

Im Interview mit OK! Magazin im August dieses Jahres erklärte die Schauspielerin, wie sie ihr Leben trotz des Krebses nicht aufgeben wollte. "Ich habe mein Leben dahingehend geändert, dass ich meine Gesundheit und mein Altern selbst in der Hand habe", gab die Mutter eines Sohnes preis. Sie habe stets auf sich geachtet – sie habe versucht regelmäßig Sport zu machen und ernährte sich zucker- und kohlenhydratarm. Das alles habe dazu geführt, dass die Autorin sich "innerlich stark" fühlte, wie sie zudem in ihrem Buch "A New Way to Age" schilderte.

Über die Jahre konnte Suzanne nicht nur auf die Unterstützung ihres Mannes Alan Hamel (87) zählen, sondern auch prominente Freunde waren für sie da. Olivia Newton-John (✝73) litt selbst an Brustkrebs und gab ihrer Kollegin diesbezüglich wertvolle Tipps. "Olivia lehrte mich, keine Angst zu haben, als bei mir Brustkrebs diagnostiziert wurde", berichtete Suzanne 2022 gegenüber Daily Mail.

Getty Images Alan Hamel und Suzanne Somers 2022 in New York

Getty Images Suzanne Somers im Januar 2020

Getty Images Olivia Newton-John, Schauspielerin

