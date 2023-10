Suzanne Somers' Ehemann widmete ihr vor Tod rührende Zeilen!

Suzanne Somers (77) bleibt unvergessen. Seit wenigen Stunden ist es traurige Gewissheit: Die Schauspielerin, die besonders durch ihre Rolle in "Herzbube mit zwei Damen" bekannt geworden war, ist tot. Die Blondine starb an den Folgen ihrer Brustkrebserkrankung und hinterließ ihren Ehemann Alan Hamel (87). Dieser hatte ihr noch kurz vor ihrem Tod ein Gedicht geschrieben – nun ist dessen rührender Inhalt bekannt.

People liegen die emotionalen Zeilen vor, die Alan seiner Frau noch vor ihrem Ableben gewidmet hatte. In dem Gedicht heißt es: "55 Jahre zusammen, 46 Jahre verheiratet und in 42 Jahren nicht mal eine Stunde getrennt. Selbst das reicht nicht aus." Weiter schreibt der Schauspieler: "Ich bin wieder bei den Gefühlen. Es gibt keine Worte. Es gibt keine Taten. Keine Versprechen. Keine Erklärungen. Also werde ich es ’Wir’ nennen, das einzigartige, magische, unbeschreiblich wunderbare ’Wir’."

Suzanne und Alan hatten sich bei der TV-Show "Anniversary Game" kennengelernt. 1977 heirateten die beiden und führten ihre Patchworkfamilie zusammen: Die Hollywoodbeauty brachte einen Sohn mit in die Ehe, ihr Mann hingegen zwei Kinder aus früheren Beziehungen.

