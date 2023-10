Wochen nach "Love Island": So steht es um Evi und Leandro

Wie ging es danach für sie weiter? Evi (28) und Leandro lernten sich bei Love Island kennen. Auf Anhieb funkte es zwischen der Griechin und dem Hottie. Schnell gab es den ersten Kuss und das Couple schaffte es dann sogar bis ins Finale. Dort mussten sich die beiden zwar gegen Jenny und Luca geschlagen geben, doch im echten Leben wollten die Turteltauben an ihren Gefühlen anknüpfen. Wie läuft es jetzt bei Evi und Leandro?

"Leandro und ich lernen uns weiterhin kennen. Ich bin sehr froh, einen so tollen Menschen an meiner Seite zu haben", schwärmt die Beauty von ihrem Liebsten auf Instagram. "Wir gehen beide erwachsen mit der Situation um. Die Kunst liegt darin, im echten Leben außerhalb der Villa noch enger zusammenzuwachsen", erzählt sie weiter. Evi sei stolz, dass sie und Leandro das so gut meistern.

Und wie lautet der Beziehungsstatus der beiden? "Wir haben dieselbe Vorstellung, wie eine Beziehung funktionieren muss. Wir sind auf einem guten Weg. Ich glaube an uns", schreibt die Brünette. Ein ganz offizielles Paar sind die ehemaligen Flirtshow-Kandidaten also offenbar noch nicht.

Instagram / dieeuimaria Evi, "Love Island"-Kandidatin

Instagram / dieeuimaria Evi, "Love Island"-Kandidatin 2023

RTLZWEI / Magdalena Possert Leandro und Evi bei "Love Island"

