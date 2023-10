Ist er ihr böse? Will Smith schreibt offenen Brief an Jada!

Will Smith (55) wendet sich direkt an Jada Pinkett-Smith (52). Die Schauspielerin sorgte vor wenigen Tagen für eine echte Überraschung: Sie enthüllte in ihrem Buch, dass sie und Will seit bereits sieben Jahren getrennt sind. Dennoch verstehen sich die zweifachen Eltern weiterhin bestens und stärken sich gegenseitig den Rücken. Der "Gemini Man"-Star äußerte sich bereits zu den Enthüllungen seiner Ex. Nun veröffentlicht Will zudem eine emotionale Nachricht an Jada!

Trotz Trennung hegt Will offenbar noch tiefe Gefühle für die Frau, mit der er so lange zusammen war. "Wenn ich dieses Buch vor 30 Jahren gelesen hätte, hätte ich dich definitiv häufiger umarmt. Ich werde damit jetzt anfangen. Ich liebe dich unendlich", schreibt der 55-Jährige in einer Nachricht, die The New Yorkes Times vorliegt. Zwischen ihm und der Mutter seiner beiden Sprösslinge fließt augenscheinlich kein böses Blut. "Ich applaudiere dir und ehre dich", stellt Will nämlich klar.

Jada reagierte bereits auf den Brief ihres Ex-Partners. "Deshalb kann ich mich von diesem Witzbold nicht scheiden lassen", erklärte die 52-Jährige in dem "Jay Shetty Podcast". Wills Zeilen empfinde sie als wunderschön.

Anzeige

Getty Images Will Smith bei der Premiere von "Emancipation"

Anzeige

Getty Images Jada Pinkett Smith und Will Smith, November 2021

Anzeige

Getty Images Jada Pinkett-Smith, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de