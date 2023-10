Medizinischer Notfall in der Familie: Pink bricht Tour ab!

Pink (44) versetzt ihre Fans in große Sorge! Die Musikerin ist derzeit eigentlich auf großer Tournee durch die USA. Bei ihren Konzerten begeistert sie ihre Zuschauer nicht nur mit ihren Songs, sondern auch mit wilden Stunts und coolen Flugeinlagen am Drahtseil. Doch nun muss die Sängerin eine Zwangspause einlegen: Pink verschiebt wegen eines medizinischen Notfalls in ihrer Familie einige ihrer Konzerte!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die zweifache Mutter die Neuigkeiten mit ihren Followern – ihre Shows in Tacoma müssen verschoben werden. "Medizinische Probleme in der Familie erfordern unsere sofortige Aufmerksamkeit. Ich möchte mich bei allen aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten entschuldigen!", schreibt Pink und ergänzt: "Ich sende euch allen nichts als Liebe und Gesundheit."

Genaue Details über den Notfall gibt die 44-Jährige nicht preis. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Pink ihre Tour etwas verschieben muss – schon Ende September musste sie einige Konzerte absagen, weil sie sich eine fiese Infektion eingefangen hatte. Wie auch jetzt zeigten ihre Fans damals viel Verständnis.

Getty Images Willow Sage Hart, Pink, Carey Hart und Jameson Moon Hart im Jahr 2022

Getty Images Pink bei einem Konzert in Atlanta, September 2023

Getty Images Pink im Februar 2023

