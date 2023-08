Während Pinks Konzert: Bei schwangerem Fan setzten Wehen ein

Verrückte Geschichte! Die Sängerin Pink (43) ist für ihre Stimmgewalt und eindrucksvollen Bühnenperformances bekannt. Fans reisen von überall her an, um die Powerfrau bei einem ihrer Konzerte zu bewundern. Ein schwangerer Fan machte nun eine ganz besondere Erfahrung, als er die Sängerin in Boston auf der Bühne erleben wollte. Während der Show setzten bei der jungen Frau nämlich die Wehen ein!

Wie das Brigham and Women's Hospital in Boston auf seiner Facebook-Seite verkündet, habe die in Albany ansässige Angela Mercer gemeinsam mit ihrer Schwägerin und ihrer Mutter das Konzert der Sängerin besucht. Während der Show setzten bei ihr die Wehen ein. Im nächstgelegenen Krankenhaus brachte sie schließlich einen Jungen zur Welt, wie die Klinik bekannt gibt: "Obwohl die Familie nicht in den Genuss des Konzerts kam, sagen sie, dass sie das größte Geschenk von allen erhalten haben – einen gesunden kleinen Jungen." Der jüngste Pink-Fan höre auf den Namen Aycen Hart.

Es ist nicht das erste Mal, dass es bei einem von Pinks Konzerten zu einem skurrilen Zwischenfall kam. Ein Fan hatte der "Just Give Me a Reason"-Interpretin erst vor wenigen Wochen vom Bühnenrand aus einen Beutel mit grauem Pulver überreicht und erklärt, dass es sich dabei um die Asche seiner Mutter handelte. "Ich weiß nicht, was ich davon halten soll", hatte eine sichtlich verdatterte Pink daraufhin gestammelt.

Anzeige

Getty Images Pink im März 2023

Anzeige

Getty Images Pink im November 2022

Anzeige

Getty Images Pink im Mai 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de