Pietro Lombardi schickt seiner Laura ständig Nacktbilder!

Pietro Lombardi (31) hält die Leidenschaft zwischen ihm und seiner Laura Maria Rypa (27) aufrecht! Seit 2020 führen die beiden eine turbulente On-off-Beziehung. Im Juni 2020 hatten sie dann bekannt gegeben, jetzt wieder fest zusammen zu sein – zwei Monate später hatten sie schließlich Lauras Schwangerschaft öffentlich gemacht. Inzwischen sind der Sänger und die Influencerin stolze Eltern eines Sohnes und verlobt. Die Erotik kommt trotzdem nicht zu kurz: Pietro schickt Laura ständig heiße Nacktbilder von sich!

"Ich zeige mich extrem gerne nackt. Natürlich nur meiner Frau", erklärt Pietro seinen Fans auf Instagram ganz unverblümt. Deswegen sei Lauras Smartphone auch voll von zahlreichen Nacktbildern und Nacktvideos ihres Freundes. "Ich habe aber auch einen Schaden – ich hoffe, sie verliert niemals ihr Handy", witzelt der Musiker weiter.

So wohl in seinem Körper fühlt Pietro sich aber nicht immer – im vergangenen Jahr kämpfte er gegen seine überschüssigen Kilos. Seitdem widmet der DSDS-Juror sich seitdem intensiv dem Sport und sei aktuell "so fleißig wie noch nie". Da er aber auch sehr gerne esse, tue er sich mit den körperlichen Fortschritten trotzdem schwer.

