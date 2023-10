Sommerhaus-Prügel: Maurice stellt sich hinter Walentina!

Maurice Dziwak bezieht Stellung. In diesem Jahr soll es im Sommerhaus der Stars zu einem Eklat gekommen sein, den es so noch nicht gegeben hat. Kandidatin Walentina Doronina (23) behauptet, dass sie und ihr Partner Can Kaplan während der Dreharbeiten von einem Kontrahenten geschlagen wurden. Vermutet wird, dass es sich dabei um Nachzügler Gigi Birofio (24) handelt. Ob das wirklich so gewesen ist, ist bisher nicht klar. Nun meldete sich ein weiterer Mitstreiter zu Wort – und Maurice stellt sich hinter Walentina und Can!

Bei Instagram kommentiert Walentina ein Reel zum Sommerhaus und schreibt: "Dann sind wir mal gespannt, ob ihr den Schläger [...] zeigt und wie sich alle außer Maurice auf unsere Seite gestellt haben." Und da scheint Maurice ganz ihrer Meinung zu sein, denn er reagiert auf diesen Kommentar. "Körperliches Angehen darf nicht toleriert werden. Die anderen sind moralisch gesehen unterste Schublade", stellt er klar. In seiner Story führt er das weiter aus und betont, wie wichtig es sei, dass alles so gezeigt werde, wie es passiert ist: "Manche Menschen denken, sie wären etwas Besseres oder könne sich mehr erlauben, weil sie vielleicht mehr Follower haben."

Mittlerweile soll sogar die Staatsanwaltschaft schon an dem Fall dran sein. Gegenüber Bild wurde es ein offizielles Statement abgegeben. "In der Strafanzeige wird der Vorwurf erhoben, dass der Beschuldigte dem Anzeigeerstatter während der Dreharbeiten [...] einmal mit der Hand ins Gesicht geschlagen habe", heißt es dort.

Anzeige

RTL Walentina Doronina im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak, Reality-TV-Star

Anzeige

Wehnert, Matthias Gigi Birofio, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de