Trotz Erfolg: Sommerhaus-Traumpaar Justine und Arben zoffen

Von ihnen hatte wohl keiner einen Streit erwartet. In der diesjährigen Staffel Das Sommerhaus der Stars konnten sich Justine Dippl und ihr Partner Arben Zekic bisher einen echten Sympathiebonus erkämpfen. Und als eingespieltes Team waren sie bisher schon sehr erfolgreich. Einmal konnten sie sich bereits saven und waren vor dem Rauswurf geschützt. Doch in der neuesten Folge kommt es zu einer unerwarteten Auseinandersetzung: Justine und Arben streiten sich!

Nach dem Einzug von Gigi Birofio (24) und seiner Dana, sitzen die Sommerhaus-Bewohner in gemütlicher Runde um das Lagerfeuer und dabei trinken vor allem unter den Mädels das ein oder andere Weinglas. Während die Stimmung bei Justine, Pia (35) und Ricarda immer besser wird, verfinstert sich Arbens Mimik sichtlich. Er bittet seine Liebste weniger zu trinken, doch die Mama einer Tochter findet das unfair und sucht das Weite. "Wir hatten einfach abgemacht, nicht so viel Alkohol trinken. Ich mag das nicht", erklärt Arben den Zurückgebliebenen. Zeitgleich erklärt eine beschwipste Justine Freundin Ricarda: "Diese Blicke, die ganze Zeit... aber selber da die ganze Zeit am Bier nuppeln. Das ist okay!"

Am nächsten Morgen ist das Thema aber noch längst nicht vom Tisch. Justine zeigt ihrem Gatten die kalte Schulter, aber diesmal sucht Arben das Gespräch. "Mir ging es halt einfach nur ums Spiel", meint er. Für die Brünette unverständlich. "Ich bin fit!", versichert sie.

