Walentina angepisst: Gigi und Dana ziehen ins Sommerhaus!

Nachschub für Das Sommerhaus der Stars! Dana Feist und Luigi Birofio (24) stoßen als Nachrücker zum Kampf der Promipaare dazu und mischen das Haus in Bocholt ordentlich auf: Während sich die anderen Kandidaten über die Neuzugänge in der Reality-TV-Show freuen, ist ein Paar allerdings ganz und gar nicht begeistert: Walentina Doronina (23) und Can Kaplan haben ihre ganze eigene Meinung zu Dana und Gigi!

Als die beiden neuen Teilnehmer im Sommerhaus aufschlagen, bleiben sie und ihr Partner sitzen. In ihren Blicken lässt sich dabei deutlich ihr Unmut ablesen. "Dana ist auf jeden Fall eine Frau, die von hintenrum Aktionen macht", erklärt Walentina. Alle anderen Kandidaten begrüßen ihre neuen Konkurrenten dagegen herzlich: "Meine beste Freundin Dana ist da. Wir kennen uns seit fünf Jahren", verrät Ricarda Raatz und schließt sie in die Arme. Zudem finden die beiden direkt eine Gemeinsamkeit: "Sie mag Walentina nicht. Und ich mag Walentina auch nicht", stellt die Love Island-Kandidatin klar.

Auch im Netz wird fleißig über den Neu-Einzug diskutiert. Viele Fans freuen sich über Gigi. Auf X schreibt ein User: "Ich liebe Gigi einfach. Finde ihn super lustig." Auch ein anderer Nutzer feiert den Italiener: "Gigiiii! Endlich wird es hier mal lustig." Eine Zuschauerin macht sich aber über Walentinas Reaktion lustig: "Walentina hat keine Lust, dass Gigi eine Show abzieht...Walentina."

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" auf RTL+.

RTL Dana Feist und Gigi Birofio, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2023

RTL Walentina Doronina und Can Kaplan, TV-Persönlichkeiten

AEDT Dana Feist und Gigi Birofio bei der Release-Party von "Too Hot To Handle: Germany"

