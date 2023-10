Aus mit Fabi: "Love Island"-Alessandra verrät die Gründe

Ihr Glück hatte keine Zukunft. Alessandra und Fabi (25) lernten sich bei der diesjährigen Staffel von Love Island kennen und lieben. Auch nach dem Ende der Show schienen die beiden ihrer Beziehung eine Chance geben zu wollen – bis jetzt. Denn erst kürzlich verriet das Paar, es sei alles aus und vorbei zwischen ihnen. Doch was sind die Gründe für die plötzliche Trennung? Alessa spricht Klartext zum Beziehungs-Aus!

"Mir war [...] nicht bewusst, wie die Gespräche zwischen Jeanine (27) und Fabi liefen", schreibt die Schweizerin in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Für meine Zukunft wünsche ich mir persönlich einen Mann, der ehrlich ist und sich seiner Situation mit mir so sicher ist, dass sowas gar nicht erst passiert." Fabi habe ihr immer wieder versichert, er habe Jeanine keinerlei Hoffnung gemacht, was sich letztlich als falsch herausgestellt hatte. Beim späteren Klärungsgespräch seien die beiden laut Alessa nicht "auf die gleichen Ansichten gekommen", was ihr gezeigt habe, dass ihre Beziehung "kein Potenzial hat."

Zwar hielt ihre Liebe nicht lange an, dennoch gehen die beiden Reality-Neulinge nicht im Bösen auseinander. Das machen sie beide in den sozialen Medien klar. Auf die Frage hin, ob er Schluss gemacht habe, antwortete Fabi zuvor auf Instagram: "Nein, aber ich akzeptiere sie und wünsche Alessa alles Gute für die Zukunft."

Instagram / alessandrawichert Alessandra, "Love Island"-Kandidatin

Instagram / alessandrawichert Alessandra, "Love Island"-Kandidatin 2023

Instagram / _fabi.jng "Love Island"-Alessa und Fabi, 2023

