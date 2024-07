Paddy turtelt mit Alessa: "Ex on the Beach"-Edda rastet aus

Ex on the Beach liefert mal wieder eine ordentliche Portion Drama! Zuletzt schien Paddy nicht abgeneigt zu sein, ein Comeback mit seiner Verflossenen Edda zu feiern. Doch in der aktuellen Folge des beliebten Reality-TV-Formats sieht das schon wieder ganz anders aus: Der Are You The One?-Star kommt der Love Island-Beauty Alessa (27) mächtig nahe! "Bei mir und Alessa gibt es immer mal wieder ein paar Momente, in denen die Spannung zwischen uns echt krass ist. [...] Mein Plan ist Alessa, Edda ist komplett abgeschrieben", stellt Paddy im Interview klar. Ganz so hinnehmen möchte Edda die neue Romanze aber nicht und stellt ihren Ex zur Rede. "Ich weiß nicht, was mit dir los ist. [...] Du hast jeden Tag eine andere Persönlichkeit. [...] Du bist so dumm!", regt sich die Blondine auf.

Paddy scheinen die Gefühle seiner Ex egal zu sein – er turtelt stattdessen wenig später mit seiner neuen Auserwählten im Pool rum. Für Edda ist das zu viel: "Du hast doch gesagt, du findest sie nicht gut. Bist du bescheuert? [...] Ihr seid beide sche*ße! Er ist das größte A*schloch auf diesem Planeten!" Die Turteltauben haben genug von dem Drama um sich und ziehen sich ins Schlafzimmer zurück – doch auch dort finden sie keine Ruhe. "Was ist denn mit euch jetzt allen los? Habt ihr keine Hobbys oder warum kommt ihr rein?", reagiert Paddy genervt, nachdem nahezu der gesamte "Ex on the Beach"-Cast vor ihnen steht. Die Situation eskaliert, als sich die anderen Mitbewohner einmischen, zur Klärung kommt es jedoch nicht. "Ich schwöre, ich habe nichts falsch", beteuert Paddy dennoch.

Der Hottie und Edda hatten sich in der vergangenen "Are You The One?"-Staffel kennengelernt. Auch nach der Show hatten die beiden Realitystars weiterhin Kontakt zueinander, ein Paar wurde aus den beiden dennoch nicht. Bei "Ex on the Beach" trafen die beiden Verflossenen schließlich wieder aufeinander. Zunächst schien es sogar so, als ob vor allem Paddy um die Romanze mit Edda kämpfen wollen würde. "Mir taugt hier keine was. [...] Und wenn ich es fühle, dass ich dich zurückhaben will?", erklärte Paddy Edda – und zwar nur wenige Stunden vor seiner Turtelei mit Alessa.

Instagram / edda.elisa Edda Pilz im Juni 2024

RTL "Are You The One?"-Kandidaten Edda und Paddy

