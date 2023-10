Bodybuilder Christian Figueiredo (29) stirbt während OP!

Traurige Nachrichten von Christian Figueiredo! Der Brasilianer machte sich als Bodybuilder einen Namen. Im Netz teilte er nur allzu gerne Content von sich aus dem Fitnessstudio oder nahm seine 110.000 Fans mit zu Wettbewerben. Während seiner Laufbahn sackte Christian nämlich auch die ein oder andere Trophäe als Muskelpaket ein. Bei seinem Job unterstützte ihn seine Frau Vivi stets. Doch sie gibt nun bekannt, dass Christian gestorben ist.

Via Instagram bestätigt Vivi den plötzlichen Tod ihres geliebten Mannes. Demnach starb der Athlet während einer Leberoperation an einem Schlaganfall. "Die Ärzte versuchten zu verhindern, dass die Blutung schlimmer wird, und dann hatte er einen ungewöhnlichen Schlaganfall. Sein Körper verfiel in einen Schock", schildert Christians Kumpel Alexandre Martins Correia, der während des Eingriffes im Krankenhaus war, zu dem tödlichen Vorfall. Christian wurde nur 29 Jahre alt.

Seine Witwe widmete ihm nach seinem Ableben herzzerreißende Zeilen im Netz. "Wir waren dabei, elf Jahre zu vollenden, seitdem wir uns kennenlernten und wir haben uns nie wieder getrennt", schreibt Vivi im Netz. Sie werde Christian für immer lieben.

Anzeige

Instagram / crisfigueiredopro Christian Figueiredo im Juli 2023

Anzeige

Instagram / crisfigueiredopro Christian Figueiredo, brasilianischer Bodybuilder

Anzeige

Instagram / crisfigueiredopro Christian Figueiredo und seine Frau Vivi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de