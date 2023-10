Dates nur im Hotel! Djamila Rowe will keine Männer zu Hause

Djamila Rowe (56) weiß genau, was sie will? Die gelernte Visagistin ist seit längerer Zeit alleinstehend. Bei der diesjährigen Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! konnte Djamila dank ihrer Herzlichkeit punkten. Bei der Premiere der neuen Show "Falling in Love" plaudert der Realitystar offen über sein Liebesleben: Djamila hat in Sachen Dating ganz klare Regeln!"

Passend zum Motto des Abends spricht Djamila über ihr Datingleben. Gegenüber RTL gewährt die Berlinerin einen Einblick in ihren Regelkatalog: "Ich möchte keinen Mann in meiner Wohnung – und in meinem Bett schon gar nicht." Treffen kommen für Djamila nur im Hotel infrage. Die Visagistin offenbart auch gleich den Grund für die Verbotszone rund um ihr Bett: "Da schläft mein Mops!"

Djamila hat aber dennoch ein paar Vorstellungen, wie ein möglicher Partner zu sein hat. Im Promiflash-Interview erzählte die Hundeliebhaberin, dass es ihr vor allem wichtig sei, dass der Mann an ihrer Seite nichts um ihren Promistatus wisse. Und sie stellte klar: "Bevor ich mich noch mal auf den Falschen einlasse, bleibe ich lieber alleine."

Action Press / Matthias Wehnert Djamila Rowe, Dschungelkönigin 2023

Instagram / djamilarowe Der Mops von Djamila Rowe 2021

Action Press / Tamara Bieber Djamila Rowe im Mai 2022

