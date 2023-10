Fans total enttäuscht von Edith und Erics Sommerhaus-Exit!

Da geht der Stimmungsbarometer in eine Richtung! Gestern Abend lief die fünfte Folge von Das Sommerhaus der Stars im Fernsehen – und die Folge begann direkt spannend. Denn die Exit-Challenge mit Aleks (32) und Vanessa sowie Eric (34) und Edith stand an. Die Männer mussten sich Rechenaufgaben merken und körperliche Stärke beweisen, die Frauen mussten die besagten Aufgaben lösen. Dass die Stehfests es nicht geschafft haben, enttäuscht viele Fans!

Unter einem Instagram-Beitrag des Senders machen einige Zuschauer ihrem Ärger Luft – vor allem, dass es um Rechenaufgaben ging, stößt einigen übel auf. "Ich finde es unfair, jemandem, der an Dyskalkulie leidet, so eine Aufgabe zu geben, das war doch bekannt, aber es ist klar, dass nur die Quote zählt, und Krawallmacher machen Quoten", beschwert sich ein User – ein weiterer schließt sich an: "Schade und irgendwie ungerecht. Sie hatten nur zwei Stimmen und RTL wusste um Ediths Rechenschwäche."

Auch die Sommerhaus-Kandidatin betonte in der Folge, wie schwer ihr die Challenge fiel. "Ich kann das gar nicht, ich hätte so gerne gekämpft", weinte Edith – ihr Mann tröstete sie liebevoll. "Schade, dass ihr raus seid. Ihr seid immer respektvoll miteinander umgegangen und das allein zählt", fasst ein Nutzer zusammen und schwärmt von ihrem Zusammenhalt.

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" auf RTL+

Anzeige

RTL Eric Stehfest im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige

Instagram / ericstehfest Eric und Edith Stehfest im November 2022

Anzeige

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de