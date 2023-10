Nicht bipolar: Kanye West behauptet, dass er Autismus hat

Kanye West (46) ändert seine Diagnose. Einst ein gefeierter Rapper und Designer sowie liebender Ehemann von Kim Kardashian (42), ist er heute durch seine antisemitischen Aussagen und andere Hasspredigen in Verruf geraten. Der Musiker bezog sich immer darauf, an einer bipolaren Störung zu leiden, die ihn seine Handlungen nicht völlig kontrollieren lässt. Gegenüber Elon Musk (52) behauptet Kanye nun aber, dass er stattdessen Autismus habe.

Auf Instagram teilt sein Freund Ian Conner in seinem Namen den Screenshot einiger Nachrichten, die Kanye an Elon geschrieben hat. "Du bist mir nichts schuldig. Du musst nie wieder mit mir sprechen. Aber wenn wir miteinander sprechen, muss die Art der Beziehung sich ändern. Ich bin nicht bipolar. Ich habe Anzeichen von Autismus von meinem Autounfall", erklärt er dem Tesla-Chef darin. Kanye fühlt sich von ihm wohl im Stich gelassen und betrogen: "Du kannst nicht zusehen, wie Kim mir meine Kinder vorenthält, öffentlich nichts sagen und dich dann als mein Freund bezeichnen, damit ich mein Publikum zu deiner schwierigen Plattform bringen kann."

Der Autounfall, auf den Kanye sich bezieht, ereignete sich bereits 2002. Damals war er nachts auf dem Heimweg vom Aufnahmestudio am Steuer seines Wagens eingeschlafen und in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Dabei brach sich der Künstler seinen Kiefer – der Unfall inspirierte seinen Song "Through The Wire".

Getty Images Elon Musk im Juni 2023

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian im November 2019

Getty Images Kanye West bei den Oscars, 2020

