"Offizielles Statement": Will Smith witzelt über Trennung

Da hat er sich wohl einen kleinen Scherz erlaubt. Jada Pinkett-Smith (52) gab vor wenigen Tagen überraschende Nachrichten bekannt: Die Schauspielerin und ihr Mann Will Smith (55) leben schon seit sieben Jahren getrennt. Trotz der Trennung hegt der "Aladdin"-Star offenbar noch tiefe Gefühle für die Frau, mit der er fast zwei Jahrzehnte zusammen war. Doch nun macht Will sich über die Trennung lustig!

Auf Instagram meldet sich der 55-Jährige nun zu Wort – und zwar auf ziemlich ironische Weise. "Also, so sieht es aus. Meine Meinung zu...", beginnt Will ein Video, das er als "offizielles Statement" betitelt. Doch bevor er seinen Satz beenden kann, muss er plötzlich niesen. Dabei beginnt die Kamera aus seinem Wohnzimmer herauszuzoomen – durch einen Wasserfall, einen Strand und aus dem Planeten heraus.

Seine Fans sind von dem Scherz total begeistert. "Es ist immer gut, herauszuzoomen und das große Ganze zu betrachten", "Das ist die einzig richtige Meinung" oder "Auf den Punkt gebracht", lauten nur einige der zahlreichen Kommentare dazu.

Getty Images Will Smith, Schauspieler

Getty Images Will und Jada Pinkett-Smith im März 2022

Getty Images Will Smith im Januar 2020

