Samt und Blumen: Versteckt Halle Bailey ihren Babybauch?

Hat Halle Bailey (23) sich absichtlich dieses Kleid ausgesucht? Die Schauspielerin war mit der Hauptrolle in der Realverfilmung von Arielle, die Meerjungfrau weltberühmt geworden. In den vergangenen Monaten wurde immer wieder über eine Schwangerschaft der Beauty spekuliert. Aktuelle Paparazzifotos schienen sie tatsächlich mit einem Babybauch zu zeigen. Versteckt sie auf einem Event nun erneut ihre runde Körpermitte?

Am Dienstag strahlte die 23-Jährige auf dem Red Carpet der Glamour Women of the Year Awards. Für diesen Anlass griff Halle zu einem schwarzen Kleid aus Samt, unter dem weiße Blumen hervorblitzen. Auffällig ist dabei, dass das Kleidungsstück zwar an ihrer Brust eng anliegt, zu ihrer Körpermitte jedoch weiter wird – ganz, als würde der Filmstar hier etwas verbergen wollen.

Halles Begleitung zu dem Event war ihr Partner DDG (26). Anfang des Jahres hatten noch Gerüchte um eine Trennung die Runde gemacht – auch das Thema Untreue hatte im Raum gestanden. Das hatte der Rapper aber schnell auf X dementiert: "Niemand hat jemanden betrogen."

Getty Images Halle Bailey, Schauspielerin

Getty Images Halle Bailey und DDG bei den Glamour Women of The Year Awards 2023

Getty Images DDG und Halle Bailey, 2023

