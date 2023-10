Abtreibung und Co.: Skandalbuch war hart für Britney Spears

Britney Spears (41) dominiert derzeit die Schlagzeilen. In den vergangenen Tagen kamen erste Details aus dem noch nicht veröffentlichten Buch der Musikerin ans Licht. In der Biografie schildert die Blondine nicht nur Mobbing durch ihre eigenen Eltern – sondern auch, dass sie von ihrer Jugendliebe Justin Timberlake (42) schwanger gewesen sei, das Kind jedoch abgetrieben habe. Und all die heftigen Enthüllungen fielen Britney keinesfalls leicht!

Via Instagram meldet sich die zweifache Mutter am Donnerstag bei ihren Fans. Ganz ehrlich erklärt sie: "Ich war in letzter Zeit so beschäftigt und es gibt so viele harte Dinge in den Nachrichten über mein Buch zu lesen!" Britney versichert zudem: "Das Schreiben des Buches war so schwer!"

Britneys Enthüllungen schlugen wie eine Bombe ein. Besonders ihre mutmaßliche Schwangerschaft schlug hohe Wellen – ihr Ex meldete sich bisher aber nicht dazu zu Wort. Stattdessen wurde Justin bei einer Party in Nashville gesichtet, bei der er mit Jessica Biel (41) ausgelassen feierte.

Getty Images Britney Spears und Justin Timberlake, 2002

Getty Images Britney Spears im April 2018

Getty Images Justin Timberlake, Sänger

