Trotz Britneys Geständnissen: Justin Timberlake feiert Party

Justin Timberlake (42) setzt auf besonderes Entertainment. Der Musiker sieht sich aktuell mit schwerem Geständnis konfrontiert, denn seine Ex Britney Spears (41) packte in ihrer Biografie aus. Unter anderem offenbarte sie, dass sie von ihm ein Kind erwartet hatte. Doch weil er wohl das Gefühl gehabt hatte, sie seien nicht bereit, soll sie abgetrieben haben. Nun scheint er sich von diesen unschönen Schlagzeilen ablenken zu wollen: Justin feiert eine Luxusparty zusammen mit Elton John (76).

Samstagabend steht Elton auf der Bühne des The Twelve Thirty Clubs in Nashville. Die Location gehört Justin und als Clubbesitzer ist er bei der Party, die mit dem Auftritt gekrönt wird, natürlich auch dabei. Während Elton Hits wie "Rocket Man" schmettert, sitzt der Sänger mit seiner Frau Jessica Biel (41) an der reichlich gedeckten Geburtstagstafel, die der Gastronom Jimmy Liautaud für seine Gattin organisierte. Unter den Gästen sind auch andere Promis, wie unter anderem Country-Star Eric Church (46) und Justins Mitbegründer Sam Fox.

Während Justin also angesichts der Offenbarungen von Britney Ablenkung zu suchen scheint, bekommt sie im Netz bereits jede Menge Zuspruch für ihre Offenheit. Organisationen, die sich sowohl für als auch gegen Abtreibungen einsetzen, stärkten ihr bereits den Rücken. "Diese Gespräche sind gerade jetzt besonders notwendig, da Millionen von Menschen in den USA dieses Recht nicht mehr haben", erklärte ein Vertreter gegenüber People.

Jason Bihler Photography/Mega Justin Timberlake mit dem Gastronomen Jimmy Liautaud und Sam Fox in seinem Club in Nashville

Jason Bihler Photography/Mega Elton John im The Twelve Thirty Club in Nashville

Getty Images Britney Spears und Justin Timberlake, 2002

