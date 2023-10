Belästigungsvorwürfe: Marc Terenzi muss Geldstrafe zahlen

Das Gericht hat entschieden. Im April dieses Jahres hatten schwere Vorwürfe die Runde gemacht: Marc Terenzi (45) soll eine Minderjährige sexuell belästigt haben. Das behauptete seine Ex-Freundin, deren damals 15-jährige Tochter betroffen gewesen sein soll. Der Sänger wehrte sich gegen die Vorwürfe und beteuerte sofort seine Unschuld. Jetzt soll Marc in dem Fall allerdings zu einer Geldstrafe verdonnert worden sein.

Wie Bild berichtet, habe das Amtsgericht Borna in Sachsen einen Strafbefehl gegen den Ex von Sarah Connor (43) erlassen. Demnach müsse Marc jetzt eine Strafe in Höhe von 1000 Euro zahlen. Diese besteht aus 20 Tagessätzen à 50 Euro – der 45-Jährige scheint also ein monatliches Netto-Einkommen in Höhe von rund 1.500 Euro zu haben. Marc äußerte sich bislang noch nicht dazu.

Nachdem die Vorwürfe im April erstmals laut geworden waren, wies Marc sofort alle Anschuldigungen von sich. "Mir ist es aber sehr wichtig, unmissverständlich klarzustellen, dass ich die Vorwürfe gegen mich in aller Deutlichkeit und entschieden zurückweise", stellte der TV-Star in seiner Instagram-Story klar.

Nicole Kubelka / Future Image /ActionPress Marc Terenzi im September 2021 in Berlin

Instagram / marc_terenzi Marc Terenzi im September 2020

Getty Images Marc Terenzi, Sänger

