David Beckhams Netflix-Doku begeistert Millionenpublikum!

Da freut sich David Beckham (48) bestimmt! Vor wenigen Tagen erschien auf Netflix die eigene Dokumentation über den Ex-Sportler mit dem gleichnamigen Titel "Beckham". Darin bekommen seine Fans ungewohnt private Einblicke in das Leben des einstigen Manchester United-Stars. So erinnert er sich an seine erfolgreiche Karriere als Kicker zurück, aber auch um die Liebesgeschichte mit seiner Frau Victoria Beckham (49) geht es. Und die Dokumentation ist bereits nach der ersten Wochen ein echter Hit!

David begeistert! Laut dem Broadcasters Audience Research Board, kurz BARB, erreichte die Beckham-Doku bereits in der Premierenwoche eine rekordverdächtige Zahl an Zuschauern. Denn sage und schreibe 3,8 Millionen Fans schalteten bei Netflix die vierteilige Film-Reihe über David und sein Leben ein.

Die Doku zu drehen, war für David aber keinesfalls leicht. "Es war nicht einfach und es war eine emotionale Achterbahnfahrt in den letzten zweieinhalb Jahren, aber ich denke, wir haben etwas produziert, auf das mein Team sehr stolz sein kann", hatte der 48-Jährige auf der David Beckham Fragrances Launch Party erklärt. Vor einigen Jahren sei er für einen Film über sich noch nicht bereit gewesen.

Anzeige

Getty Images David und Victoria Beckham

Anzeige

Getty Images David Beckham im Jahr 2001

Anzeige

Getty Images David Beckham, Fußballstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de