Wegen Kids: Stecken Prinz Harry und Meghan in einer Krise?

Kriselt es erneut zwischen Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42)? Seit 2016 gelten die beiden als unzertrennlich. Nach ihrer Hochzeit vor fünf Jahren machten ihre zwei gemeinsamen Kinder Archie (4) und Lilibet (2) das Glück des Royals und einstigen Suits-Darstellerin komplett. Doch immer wieder wird von bösen Zungen behauptet, Harry und Meghan würden in einer Ehekrise stecken. Einer der Gründe dafür sollen die unterschiedlichen Vorstellungen zur Erziehung ihrer Kids sein...

Das behauptet zumindest ein Insider gegenüber Woman. Während der 39-Jährige vor allem auf die Sicherheit und Privatsphäre seiner Familie bedacht ist, soll sich Meghan einen anderen Lebensstil für ihren Nachwuchs wünschen – sie wolle vor allem, dass Archie und Lilibet so normal wie möglich aufwachsen. "Offensichtlich wegen der Art, wie er aufgewachsen ist, so sehr in der Öffentlichkeit, fürchtet er um seine eigenen Kinder und wird alles tun, um sie zu beschützen. Es ist eine sehr tiefe Angst, die viele Eltern haben, aber vor allem für ihn", so der Informant.

Ob Harry und Meghan dennoch weiterhin an einem Strang ziehen können? Der Royal-Biograf Tom Bower sieht darin eine große Herausforderung für die beiden. "Letztendlich geht es immer darum, wie man seine Kinder erzieht, und wenn man sich nicht einigen kann, wird es zu einem großen Problem. Das wird die nächste große Prüfung sein", erklärte er gegenüber GB News.

Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie in Windsor

