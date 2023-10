Ging Justin Timberlake Britney mit mehreren Frauen fremd?

Justin Timberlake (42) scheint in den Memoiren von Britney Spears (41) nicht sonderlich gut wegzukommen! Rund vier Jahre lang gingen die beiden Weltstars gemeinsam durchs Leben, nachdem sie sich an einem Filmset kennengelernt hatten. Während der Beziehung soll der "Cry Me A River"-Interpret allerdings eine Affäre mit Nicole Appleton (48) gehabt haben. Anfang der 2000er-Jahre trennten sich Justin und Britney dann schließlich. Nun erhebt Britney aber schwere Vorwürfe: Hatte Justin etwa mehr als eine Affäre?

Erst in wenigen Tagen erscheint Britneys Memoiren "The Woman in Me" – einem Fan scheint aber schon jetzt ein Exemplar vorzuliegen. "Britney erwähnt, dass sie wusste, dass JT untreu war, zuerst mit dem All-Saints-Mädchen und dann mit einer Prominenten, die immer noch sehr berühmt ist, verheiratet ist und jetzt Kinder hat...", verrät die Person auf X. Britney habe dann aus Rache mit dem Tänzer Wade Robson (41) geschlafen. Den Namen der Frau möchte die "Toxic"-Interpretin allerdings bis heute nicht nennen, weil "sie eine Familie hat und sie sie nicht in Verlegenheit bringen wolle".

Das soll allerdings nicht die einzige brisante Enthüllung in dem Buch sein. Wie People bereits berichtete, gibt Brit in ihren Memoiren zu, von dem *NSYNC-Sängerin schwanger gewesen zu sein. "Aber Justin war definitiv nicht glücklich über die Schwangerschaft. Er sagte, wir seien noch nicht bereit für ein Baby, wir seien viel zu jung", schreibt Bitney. Daher ließ sie damals eine Abtreibung vornehmen.

Britney Spears im Oktober 2023

Justin Timberlake und Britney Spears, Musiker

Justin Timberlake im Juni 2022

