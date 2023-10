Wollte Justin Timberlake Britneys Abtreibung geheim halten?

Es sollte ihr Geheimnis bleiben! Britney Spears (41) und Justin Timberlake (42) hatten sich an einem Filmset kennen und lieben gelernt. Vier Jahre gingen die Sänger gemeinsam durchs Leben. Kürzlich erzählte Britney, dass sie zu der Zeit schwanger von dem "SexyBack"-Interpreten gewesen sei. Damals habe sie eine Abtreibung vornehmen lassen, da Justin die Schwangerschaft nicht gewollt habe. Nun verrät ein Insider, dass Justin nicht wollte, dass Britney dieses Geheimnis öffentlich macht!

Wie eine Quelle gegenüber Daily Mail berichtet, soll der Musiker gehofft haben, dass ihre Entscheidung, die Schwangerschaft abzubrechen, "für immer ein Geheimnis" bleiben würde. Nun, da sie dieses jedoch öffentlich gemacht habe, wolle er sich wohl dennoch nicht dazu äußern: "Justin dachte, dass die Entscheidung, die sie getroffen haben, eine gemeinsame Entscheidung war und er beabsichtigte, niemals darüber zu sprechen und es für immer geheim zu halten", erklärt der Informant.

In einem Auszug aus Britneys Memoiren "The Woman in Me" schreibt sie dazu: "Es war eine Überraschung, aber für mich war es keine Tragödie. Ich habe immer erwartet, dass wir eines Tages eine Familie gründen werden. Dies wäre nur viel früher, als ich es erwartet hätte." Justin habe ihr jedoch gesagt, dass sie noch zu jung und nicht bereit für ein Kind seien, weshalb sie letztendlich einem Schwangerschaftsabbruch zugestimmt habe.

