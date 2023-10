Zu lange gekämpft? Michelle Monballijn deutet Ehe-Aus an

Es klingt ganz nach einem Beziehungsende. Michelle Monballijn und Mike Cees sind seit bereits einigen Jahren ein Paar. Am 11. Februar 2021 gaben sich die Schauspielerin und der Reality-TV-Star das Jawort. Doch seit einigen Wochen kriselt es bei den einstigen Sommerhaus der Stars-Kandidaten – die zwei begaben sich sogar in eine Paartherapie. Doch ohne Erfolg: Michelle deutet jetzt das finale Ehe-Aus an!

In ihrer Instagram-Story teilt die Blondine ein vielsagendes Zitat, das auf eine Trennung hindeutet. "Ich könnte mir jetzt Vorwürfe machen, warum ich so lange gekämpft habe oder vielleicht blind war, aber mache es nicht, weil ich es aus Liebe getan habe", lässt Michelle ihre Fans wissen. Im darauffolgenden Satz betont sie: "Ich gehe erhobenen Hauptes aus dieser Ehe raus." Damit dürfte klar sein: Mike und Michelle sind eindeutig nicht mehr zusammen.

Mehr Details sind aktuell nicht bekannt. Doch in einer Episode von B:REAL – Echte Promis, echtes Leben verriet Arielle Rippegather (33), dass sie eine Liaison mit dem Ex-Temptation Island-Verfüher hatte. Schließlich habe Arielle Michelle davon erzählt, wie sie schilderte: "Michelle ist richtig zusammengebrochen. Wir haben beide am Telefon krass geheult."

Instagram / michellemonballijn Michelle Monballijn im Februar 2022

"B:REAL – Echte Promis, echtes Leben", RTLZWEI Michelle Monballijn und Mike Cees bei "B:Real"

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather, Ex-"#CoupleChallenge"-Kandidatin

