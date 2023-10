Kein Respekt? Filmcrew kritisiert Millie Bobby Brown hart

Fehlt Millie Bobby Brown (19) etwa der Respekt? Dank der Serie Stranger Things war die Schauspielerin als Teenager zum Star geworden. Es folgten weitere große Rollen. Unter anderem spielte sie die titelgebende Hauptrolle in den Netflix-Filmen Enola Holmes und in den kultigen Monsterfilmen "Godzilla vs. Kong" und "Godzilla 2: King of Monsters". Doch nun bekommt die eigentlich so sympathische Britin es mit Anschuldigungen zu tun: Die "Stranger Things"-Crew wirft Millie wohl vor, respektlos zu sein.

Insider behaupten gegenüber Daily Mail zumindest, dass Teile der Filmcrew hinter der erfolgreichen Science-Fiction-Serie sehr unzufrieden mit Millies Verhalten seien. Auslöser war wohl ihre Äußerung, dem Format nach der fünften Staffel den Rücken zuzukehren. Daraufhin waren offenbar einige Mitarbeiter der Meinung, sie zeige nicht genug Respekt vor der Serie, die "ihre Karriere begründet" habe. "Die Bemerkung hat definitiv einen Nerv bei denen getroffen, die einen Job wie 'Stranger Things' brauchen, um über die Runden zu kommen", so die Quelle.

Im Interview mit Women's Wear Daily erzählte Millie, dass sie bereit sei, die Serie hinter sich zu lassen. "Ich denke, ich bin bereit. Es war ein großer Teil meines Lebens, aber es ist, als würde man die Highschool abschließen", fand die 19-Jährige. Sie sei bereit, "zu gehen und aufzublühen". Dennoch betonte sie, dass sie dankbar für die Erfahrung sei.

Netflix Millie Bobby Brown in "Stranger Things"

Getty Images Millie Bobby Brown, Schauspielerin

Netflix Millie Bobby Brown und Sadie Sink in "Stranger Things"

