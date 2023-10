Billie Eilish verwirrt ihre Fans mit neuem Riesen-Tattoo

Sie präsentiert ihre Körperkunst. Billie Eilish (21) ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten im Musikbusiness. Mit ihren Songs sorgt die US-Amerikanerin für ausverkaufte Konzerthallen quer über den Globus. Doch ist sie vor allem bekannt für ihren ausgefallenen Style. Seit dem Beginn ihrer Karriere scheint die Sängerin weitgehend gegen den Strom schwimmen zu wollen und dabei wenig auf die Meinung anderer zu geben. So wie auch jetzt wieder: Billie sorgt mit ihrem neuen Rückentattoo für ordentlich Gesprächsstoff.

Auf Instagram gewährt die 21-Jährige einen Blick auf ihre neueste Körperkunst. Fortan ziert die Rückansicht der "Ocean Eyes"-Interpretin demnach ein riesiges Tattoo. Ein von ihr geteilter Schnappschuss zeigt Billie auf dem Bauch liegend mit freiem Rücken. Doch während sie sich stolz dem Netz präsentiert, sind ihre Fans nur wenig begeistert. "Es sieht so aus, als würde ich auf der Rückseite meines Notizbuchs testen, ob mein Stift funktioniert oder nicht", schreibt ein User auf X. "Was ist das? Was sollte ich hier erkennen?", heißt es in einem weiteren Kommentar.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Grammy-Gewinnerin mit ihrem Style aneckt. Vor allem, dass sie sich nicht mehr nur in burschikosen, sondern auch femininen Looks präsentierte, sorgte für viel Kritik. "Ich kann beides sein. [...] Wusstet ihr, dass Frauen vielseitig sind?", entgegnete Billie den Hatern via Instagram.

Anzeige

Instagram / billieeilish Billie Eilish' neues Tattoo

Anzeige

Instagram / billieeilish Billie Eilish, Musikerin

Anzeige

Getty Images Billie Eilish, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de